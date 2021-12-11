السفارة الامريكية بالجزائر تهنئ الخضر بعد فوزهم على المغرب

هنأت السفارة الامريكية بالجزائر مساء اليوم المنتخب الوطني الجزائري عقب فوزه على نظيره المغربي. وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب. ونشر لعمامرة عبر حسابها على التويتر تهنئة للمنتخب الوطني “مبروك للمنتخب الجزائري لكرة القدم “

وكتبت السفارة الأمريكية تغريدة هذا مضمونها “مبروك للمنتخب الجزائري لكرة القدم تأهله لنصف نهائي كأس العرب 2021 بعد فوز مستحق على المغرب!”

وإخننكت السفارة التغريدة بتوقعات الجزائريين في النصف النهائي وقالت: “ما هي توقعاتك لمباراة نصف النهائي ضد قطر؟”