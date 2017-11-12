السفارة التركية تنفي مزاعم محاولة إخراج غولن من أمريكا بطرق غير قانونية

أفادت وكالة الانباء التركية “الاناضول” اليوم الأحد، أن السفارة التركية بواشنطن

نفت مزاعة حول محاولة إخراج المعارض التركي فتح الله غولن من أمريكا بطرق غير قانونية.

وقالت السفارة في بيان، أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحةوهي مجرد كذبة.

مؤكدا البيان، أن أنقرة تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية.

واضاف ذات البيان، أن السفارة تأمل من الولايات المتحدة الأمريكية النظر في قضية تسليم غولن إلى تركيا بالطرق القانونية.

وأكد البيان، أن الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء غولن بأمريكا

للإشارة، وجهت تركيا لوغلن تهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا جويلية الماضي.