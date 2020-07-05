السفارة الجزائرية بكوريا الجنوبية تحتفل بعيد الإستقلال بمشاركة الطلبة

الوطني
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السفارة الجزائرية بكوريا الجنوبية تحتفل بعيد الإستقلال بمشاركة الطلبة
بقلم نادية بن طاهر

احتفلت السفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية، بحضور السفير وحرمه، ومشاركة بعض الطلبة الجزائريين المقيمين هناك، بالذكرى الـ58 لاستقلال الجزائر.

وتم تنظيم برنامج بالتنسيق مع مؤسستي “busan design council” و”busan foundation for international cooperation”، وهما تابعتين لبلدية بوسانة “المدينة الثانية بعد العاصمة سيوول”.

وتم الإحتفال بهذه المناسبة المجيدة، عبر البرنامج التالي: “إنطلاق الحافلة من سيول بالشمال إلى بوسان بالجنوب بالعلم الوطني، ولافتات تحمل شعارات تخليد للمناسبة”.

والهدف من هذه القافلة، هو اطلاع الكوريين بأهمية هذه الذكرى خاصة، والثورة التحريرية الجزائرية عامة.

السفارة


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