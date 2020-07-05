السفارة اللبنانية تهنئ الجزائريين بعيد الاستقلال

قدم سفيـر الجمهوريـة اللبنانيـة لدى الجزائر، محمّـد حســن، أصالـة عن نفسه ونيابـة عن كل أعضـاء السفارة والجاليـة اللبنانيـة المقيمـة تهانيه إلى الجزائريين كافـة، بمناسبـــة الذكرى 58 لعيـدي الإستقلال والشباب .

وقال سفير لبنان “تاريخ الـخامس من يونيــو العظيـم يُذكرنــا بالتضحيـات الجسـام لأبنـاء الجزائر الأبطـال لأكثر من قـــرن وربع قرن من المقاومـة والنضال، ويُؤرّخ لبطولات سُطّرت بالدمــاء الزاكيــات الطاهرات على جبالهـا الشامخـات الشاهقــات، فهنيئــاً للشعب الجزائري الشقيــق بهذا اليــوم الخالـد، وأعاده الله على الجزائر الحبيبـة وهي تتزيّن بثوب العــزّة والأمــان في كنـف الحريــة والإستقــلال.