السفارة اللبنانية.. “نتمنى التوفيق للرئيس تبون في استكمال الاصلاحات التي شرع فيها”
عبرت السفارة اللبنانية بالجزائر، اليوم الأربعاء، عن سرورها، بعد عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأرض الوطن قادما من ألمانيا.
وجاء في بيان السفارة “تلقّينا بسرور بالغٍ نبأ عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر الحبيبة سالماً مُعافى، ولله الحمد”.
وتابعت السفارة “بهذه المناسبة الطيبة، نَدعوا الله جلّ وعلاَ أن يُديم على سيادته نعمة الصحة والعافية”.
وأضافت بذات البيان”وأن يُوفّقه لاستكمال مسيرة الإصلاحات التي شرع فيها منذ انتخابه، ويحفظ الجزائر الشقيقة وشعبها الأبيّ من كل مكروه”.
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