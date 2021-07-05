السفارة المصرية تهنئ الجزائريين بعيد الإستقلال
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدّمت السفارة المصرية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، تهانيها الخالصة للشعب الجزائري، بمناسبـــة الذكرى 59 لعيـدي الإستقلال والشباب، المصادف للخامس جويلية من كل سنة.
وجاء في منشور للسفارة: “تتقدم سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر بخالص التهنئة إلى الشعب الجزائري الشقيق بمناسبة عيد الاستقلال الموافق الخامس من جويلية متمنين للجزائر الشقيقة دوام التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.”
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