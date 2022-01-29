السفارة الأمريكية: الدكتور محمدي مثال آخر للجزائريين الذين نجحوا في الولايات المتحدة

هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر عبد القادر محمدي طبيب الأشعة الجزائري لمساهمته في تأليف كتاب بعنوان بـ “إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”.

ونشرت السفارة الامريكية عبر حسابها على الفيسبوك منشور تهنئة للطبيب عبد القادر محمدي لإسهامه رفقة مايكل رونتال بروفيسور الأعصاب بجامعة هارفارد في تأليف كتاب بعنوان بـ “إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”. وحسب السفارة فإن الكتاب سيتم نشره في فيفري 2022.

وكتب الدكتور محمدي عن الكتاب قائلا: “إنه كتاب جدير جدا بالقراءة وحافل بقصص أشخاص حقيقيين أصيبوا بأورام دماغية واستجابتهم للعلاج”.

كما ساهم الدكتور محمدي في تأليف 11 مقالة أكاديمية موثوق بها منذ 2021. إنه مثال آخر للجزائريين الذين نجحوا في الولايات المتحدة بفضل عملهم الجاد ومثابرتهم.