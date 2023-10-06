السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن

أطلق رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، حملة إعلامية رسمية اليوم حول قواعد السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. والتي كما يقول، ستعمل على إعداد أهل كوسوفو “لما هو في الأفق”.

وقال كورتي “بعد انتظار طويل والكثير من العمل الشاق، خاصة وعلى مدار العامين الماضيين. سيتم أخيرًا تحرير التأشيرة للمواطنين في الأول من جانفي. واليوم، أطلقنا، بالتعاون مع شركائنا، حملة إعلامية حول قواعد السفر بدون تأشيرة لإعداد مواطنينا لما يلوح في الأفق”.

كما أكدت السفارة الألمانية في كوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع انضمام كوسوفو إلى بقية دول غرب البلقان المجاورة. التي لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي للإقامة قصيرة الأجل.

وهذا يعني أنه اعتبارًا من 1 جانفي 2024، سيكون حاملي جوازات سفر كوسوفو مؤهلين للتوجه إلى أي من دول منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي والبقاء هناك لمدة 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا تبدأ من تاريخ الدخول. لأغراض السياحة والأعمال. أو زيارة عائلية أو ثقافية ورياضية أو زيارات رسمية وغيرها.

وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو في أفريل من هذا العام.

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. بأن بلاده قد تراجع الالتزامات التي تعهدت بها بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بتأشيرات كوسوفو وصربيا.

وانتقدت مقررة شؤون كوسوفو في البرلمان الأوروبي، فيولا فون كرامون، مثل هذه التعليقات.

وشددت على أن هذه العملية ليست ولا ينبغي ربطها بالحوار مع صربيا. من ناحية أخرى، حذر رئيس كوسوفو فيوسا عثماني من أن أي تعليق للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. لمواطني كوسوفو من شأنه أن يقتل الحوار مع صربيا مرة واحدة وإلى الأبد.