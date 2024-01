السفيرة الأمريكية بالجزائر تدعم الخضر

أعلنت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، عن دعمها المطلق للمنتخب الوطني الجزائري، المقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا، بكوت ديفوار.

وقبل ساعات قليلة عن افتتاح الخضر لمشوارهم في الـ”كان” أمام أنغولا. أطلقت إليزابيث مور أوبين، تغريدة على حسابها الشخصي على منصة “إكس” تدعم فيها الخضر.

ونشرت السفيرة الأمريكية صورة لها بقميص “الزليج” الجزائري. رفقة زوجها الذي كان يرتدي بدوره قميص الخضر، وأرفقتها بعبارة: ” جيبوها يا لولاد ! “.

وواصلت باللغة العربية قائلة: “كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، لكرة القدم في كأس أفريقيا للأمم”.

جيبوها يا لولاد !

كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري 🇩🇿 لكرة القدم في كأس أفريقيا للأمم 🏆

Wishing Algeria 🇩🇿 the best of luck in the Africa Cup of Nations, and looking forward to watching you bring back the 🏆 pic.twitter.com/vLbkATTWl1

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) January 15, 2024