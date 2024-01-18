السفير الإيطالي.. العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

أكد سفير جمهورية إيطاليا، جيوفاني بوغليسي، أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده بلغت خلال السنوات الأخيرة “مستوى مرجعي”. مبرزا توافق البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية.

و في تصريح له عقب أدائه لزيارة وداع لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, إثر انتهاء مهامه في الجزائر كسفير لإيطاليا, لفت بوغليسي إلى أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وبلاده “كانت دوما قوية”. “لكننا وصلنا, خلال السنوات الأخيرة, إلى مستوى مرجعي”.

و تابع يقول في ذات المنحى: “نحن بلدان صديقان وشقيقان نطل على البحر الأبيض المتوسط ونتفاهم حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة”. على غرار “تلك المتعلقة بالساحل وليبيا و تونس, كما تجمعنا مصالح مشتركة”.

وأوضح بوغليسي أن الاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية, كان “مطولا ووديا”. حيث تم خلاله التطرق إلى الحصيلة “الجد إيجابية” لخدمته بالجزائر على امتداد ثلاث سنوات.

و خلص الدبلوماسي الإيطالي إلى الإعراب عن حزنه لمغادرة الجزائر. مشيرا إلى أنه “سعيد في نفس الوقت لقضاء هذه الفترة هنا بالجزائر. أين حققنا نتائج على كافة المستويات”. مسجلا امتنانه لـ “الأصدقاء الجزائريين والرئيس تبون والسلطات الجزائرية”.