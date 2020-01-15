السفير الروسي: للتقارب الجزائري الروسي دور في حل قضايا إقليمية

إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد اللاوي عبد القادر، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيغور بيليايف، اليوم الأربعاء.

وأكد عبد اللاوي، خلال زيارة السفير له في مقر المجلس الشعبي الوطني، أنّ العلاقات التاريخية بين البلدين كانت دوما مثمرة لاسيما فيما يتعلق بالمجال العسكري.

مستعراضًا لنتائج التعاون الثنائي بالدعوة إلى تنويع مجالاته ليشمل مزيدا من القطاعات الإقتصادية، العلمية والتجارية.

وفي السياق ذاته، شدّد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية.

وتم الإتفاق، في هذا الخصوص، على تبادل الوفود والخبرات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية.

ومن جهته، أعرب السفير عن إرتياح بلاده بعد انتخاب رئيس جديد للجزائر، وأضاف بأن الفرصة متاحة لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الروسية-الجزائرية.

مبرزًا، في الوقت ذاته، أهمية التقارب بين البلدين ودوره في حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية.

وفي الختام دعا السفير لتكثيف الجهود لترقية الإستثمار وتنويع التبادل التجاري، مجددًا إستعداد روسيا التام لتبني كل المبادرات الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين.