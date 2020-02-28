السفير السعودي بالجزائر يوضح سبب تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي

أوضح سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد العزيز العميريني، سبب تعليق بلده الدخول إلى أراضيها بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وهذا تغريدة للسفير السعودي عبر حسابه الفخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة: “تحرص المملكة على حماية وسلامة المواطنين والمقيمين والمعتمرين”.

وواصل السفير موضحًا في نفس التغريدة: “لتحقيق ذلك قررت وزارة الخارجية تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً لتفادي وصول فيروس كورونا الجديد وانتشاره على أراضيها، كما يدعم القرار جهود الدول والمنظمات العالمية لمكافحة هذا الفيروس”.