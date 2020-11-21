السفير الصحراوي: النظام المغربي تمادى في إستبداده.. سنُقاوم والجزائريين قُدوتنا

أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن الصحراويين يكفيهم فخرا إن الشعب الجزائري متضامن معهم بالشهامة والنبل.

وأورد السفير، في كلمة له خلال وقفة تضامنية لتكتل المسار الجديد مع كفاح الشعب الصحراوي: “إن النظام المغربي يستمر بخرق خطة السلام وتمادى في استبداده، مع الأسف المينورسو مهمتها كانت فاشلة ولم تقم بمهمتها”.

وأشار طالب عمر، إلى أن هذه مناسبة ليتوحد الشعب الصحراوي مجددا وسيلقن الدرس للاحتلال قائلا: “لم يتركوا لنا أي خيار، الشعب الصحراوي مستعد للمقاومة”.

وأضاف السفير: “ستفشل خطة المغرب، من اللازم الردع الآن لإعطائهم الدرس”.

وجه السفير، تحية من الشعب الصحراوي للشعب الجزائري، شعب العزة والمجد قائلا: “نأخذ منهم مثال المجاهدين الذين حاربوا من قبل وأخرجوا الاستعمار”.