السفير الصحراوي بالجزائر: تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لأمم المتحدة للصحراء الغربية غير كاف

قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لأمم المتحدة للصحراء الغربية غير كاف. ما لم تصل جهوده إلى تصفية الإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية.

وأضاف السفير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن نظام المخزن يتخبط في العزلة بعد تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة ضمنيا عن قرارات ترامب. وتزايد حرب الإستنزاف التي يقودها الجيش الصحراوي ضد مواقع القوات المغربية. كما إتهم طالب عمر فرنسا بعرقلة اي جهود لتسوية القضية.

وأكد طالب عمر، أن القوات المغربية تواجه حرب استنزاف كبدتها خسائر مادية ومعنوية كبيرة جراء تواصل قصف الجيش الصحراوي الذي يتحرك بحرية خلافا للقوات المغربية. التي تتخذ مواقع ثابتة تشكل اهدافا مباشرة للقصف كاشفا عن انهيار ومحاولات كثيرة للفرار من قبل جنود الاحتلال من ميدان القتال. مشيرا في هذا السياق الى هروب ضباط ليس من ميدان القتال فحسب بل من المملكة المغربية الى سبتة.

وفي حديثه عن قرار المحكمة الاوروبية المرتقب، أكد أنه يتوقع تأييدها لحق الشعب الصحراوي في ثرواته. مضيفا أن هذه المحكمة سبق وقضت بسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وبتمثيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي. وان ما حدث مجرد تحايل مغربي في اتفاق باطل يحاول من خلاله المخزن ايهام الرأي العالم العالمي بتمثيله للشعب الصحراوي، مضيفا ان المحكمة الاوروبية لا يمكن أن تتناقض مع قراراتها السابقة، محملا مسؤولية عرقلة حل القضية الى فرنسا.