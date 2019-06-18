السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر: مشاورات جارية في الأمم المتحدة لتعين خليفة كوهلر

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر هذا الثلاثاء أن هناك مشاورات جارية من قبل الأمم المتحدة للبحث عن خليفة هورست كوهلر الذي مضى عن استقالته 4 اسابيع.

مضيفا أن الشخصية التي سيقع عليها الاختيار يجب أن تكون قادرة على الدفع بالقضية إلى الأمام .

وأضاف عبد القادر طالب عمر على امواج القناة الإذاعية الأولى في السياق ذاته بالقول “إن عملية تعيين مبعوث شخصي جديد لاسئناف مسار المفاوضات لازالت مستمرة ولم يتم الفصل فيها ولكن اذا استمرت نفس العراقيل فإن هذا المبعوث سيتعرض لنفس ما تعرض له من سبقوه “وبالتالي نبقى ندور في حلقة مفرغة”.

ودعا السفير الصحرواي إلى ضرورة استخلاص الدروس من هذه الوضعيات لتفادي المزيد من التماطل وتعطيل مسار المفاوضات.

هذا وتطرق برنامج زوايا الأحداث إلى تطورات القضية الصحراوية بعد اعلان تقرير المبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر عن مصير جولات المفاوضات في ظل استمرار سياسة التعنت المغربي .