السفير الفلسطيني: إجتماع مرتقب للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد

أعلن سفير فلسطين بالجزائر، أمين رمزي مقبول، عن اجتماع مرتقب للقيادة الفلسطينية للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية من جانب واحد.

وقال مقبول، اليوم الثلاثاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الإعلان عن قيام الدول الفلسطينية سيكون في الأراضي التي احتلت في سنة 1967، ووفق لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف السفير أن هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة في المنطقة.

كما أوضح السفير الفلسطيني أن قوات الكيان الصهيوني ستقتحم الأراضي وستحاول فرض سيادتها عليها، لذلك يطلب من جميع الدول الاعتراف بالقرار بالسيادة الفلسطينية والعمل على حماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.