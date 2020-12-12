السفير الفلسطيني: سنقف بالمرصاد لكل المطبعين

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، على إن الشعب الفلسطيني يجدد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر.
مشددا على إن الفلسطينيين يقفون في المرصاد لكل المطبعين، ويقولون لهم “خسرتم”.
وأورد السفير، على هامش مشاركته في حملة تشجير بالكاليتوس: “يشرفني إن أكون اليوم بين أبناء الشعب الجزائري العظيم الذي ننحني له على مواقفه الثابتة”.
وأضاف أمين مقبول: “نحتفل اليوم في ذكرى خالدة للشعب الجزائري، مظاهرات تطالب بالحرية والاستقلال وحققتها الجزائر، وهو دافع لانطلاق الثورة الفلسطينية”.
وأكد السفير، إن إنتصار الثورة الجزائرية شجع الشباب الفلسطيني.
وثمن السفير، موقف الجزائر الثابت الذي أعلنت عنه من خلال تصريح للرئيس تبون، وهو عدم مباركة التطبيع أو المشاركة فيه.
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