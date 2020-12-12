السفير الفلسطيني: سنقف بالمرصاد لكل المطبعين

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، على إن الشعب الفلسطيني يجدد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر.

مشددا على إن الفلسطينيين يقفون في المرصاد لكل المطبعين، ويقولون لهم “خسرتم”.

وأورد السفير، على هامش مشاركته في حملة تشجير بالكاليتوس: “يشرفني إن أكون اليوم بين أبناء الشعب الجزائري العظيم الذي ننحني له على مواقفه الثابتة”.

وأضاف أمين مقبول: “نحتفل اليوم في ذكرى خالدة للشعب الجزائري، مظاهرات تطالب بالحرية والاستقلال وحققتها الجزائر، وهو دافع لانطلاق الثورة الفلسطينية”.

وأكد السفير، إن إنتصار الثورة الجزائرية شجع الشباب الفلسطيني.

وثمن السفير، موقف الجزائر الثابت الذي أعلنت عنه من خلال تصريح للرئيس تبون، وهو عدم مباركة التطبيع أو المشاركة فيه.