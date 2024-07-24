السفير الفيتنامي: الجزائر وفيتنام أمامهما مستقبل واعد للإستثمار

أكد سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية بالجزائر تران كوك خانه، بأن الجزائر و فيتنام بلدين صديقين أمامهما مستقبل واعد للإستثمار.

وأشار السفير الفيتنامي خلال زيارة قام بها إلى ولاية برج بوعريريج بدعوة من غرفة التجارة و الصناعة “البيبان”. إلى الروابط القوية المتميزة بين الجزائر و فيتنام. مؤكدا أن البلدين أمامهما مستقبل واعد للإستثمار و التعاون.

وتم خلال هذا اللقاء كذلك التأكيد على تدعيم التبادل بين رجال الأعمال للبلدين و استغلال فرص الشراكة في مختلف القطاعات. و ذلك من خلال تكثيف مشاركة وفود البلدين في المعارض التجارية المتعددة الاختصاصات. التي تقام بكل من الجزائر و فيتنام و تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة بالبلدين.

وقد إستمع الوفد الفيتنامي بالمناسبة إلى عرض حول الإمكانات الإقتصادية لولاية برج بوعريريج و فرص الاستثمار فيها. فيما قدم أحد المستثمرين الفيتناميين عرضا حول مجالات إهتمام السوق الفيتنامية ليختتم اللقاء بنقاش بين رجال أعمال البلدين.