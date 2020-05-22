السفير اللبناني يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ، اليوم الجمعة، سفير لبنان بالجزائر، محمد حسن، الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأفادت السفارة اللبنانية، في بيان لها، جاء فيه “بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الحافل ببشائر السلام والخير والتضامن والمحبة، يزف سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر، الدكتور محمد حسن أجمل التهاني وأصدق الأماني للجزائر الشقيقة حكومة وشعبا، منوها بعمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف البيان “مؤكدا تطلعه وحرصه على تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على لبنان الحبيب والجزائر الشقيقة بالأمن والأمان وعلى العالم أجمع بالخير والسلام ورفع البلاء”.