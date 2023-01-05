السفير الهندي بالجزائر يدعو عرقاب للمشاركة في أعمال “أسبوع الطاقة الهندي”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم بمقر دائرته الوزارية، غوراف أهلواليا ، سفير الهند لدى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة خلال اللقاء تطرق الطرفان إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة.

كما وسلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والكهرباء والمناجم، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفة.

بهذه المناسبة سلم السفير الهندي بهذه المناسبة رسالة دعوة وجهها إليه وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي. ولك للمشاركة في جلسة افتراضية مقررة في 13 جانفي 2023، تحت عنوان “أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار”. في إطار انعقاد قمة “صوت الجنوب” التي تنظمها الحكومة الهندية، بالإضافة إلى دعوة للمشاركة في أعمال “أسبوع الطاقة الهندي” في فيفري 2023.