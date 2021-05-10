السكك الحديدية.. انطلاق أول رحلة بين الجزائر والمسيلة

دخل الخط الجديد للسكك الحديدية الذي يربط بين المسيلة والعاصمة حيز الخدمة، اليوم الاثنين، بعد تعليقه أكثر من أربع سنوات.

وانطلقت أول رحلة لهذا القطار صبيحة هذا على الساعة 5 صباحا من المسيلة مرورا بولايات برج بوعريريج، البويرة وبومرداس.

ووصل القطار، إلى الجزائر العاصمة على الساعة 8 صباحا، على أن يعود الرابعة زوالا ليصل إلى المسيلة على الثامنة ليلا.

وأشار المدير الجهوي لشركة النقل بالسكك الحديدية في تصريح للاذاعة الجزائرية أن الرحلات بين المسيلة والجزائر ستكون بشكل يومي.

وسيبلغ سعر تذكرة الرحلة التي تم توفير لها قطارات متطورة –حسب المتحدث ذاته-، إلى غاية المحطة النهائية 800 دينار.

واقترحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية تخفيضا يصل إلى 60 بالمائة على سعر التذكرة، مثلما تمت الإشارة إليه.