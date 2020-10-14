السكن.. توزيع عشرات الآلاف من المساكن إلى غاية نهاية 2020

أكد وزير السكن والعمران، كمال ناصري، أن في نوفمبر سيشرع في توزيع عشرات الآلاف من المساكن بمختلف الصيغ عبر الوطن.

وأضاف وزير السكن ، أن العملية ستشهد أيضا الإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي على أن تتواصل إلى غاية نهاية سنة الجارية.

وأوضح ناصري أن الدولة تسعى لتعزيز جهود التنمية، في مجال السكن من خلال انجاز برنامج سكنية كبرى تضمن سكنات لائقة.

وأشرف الوزير على عملية تسليم مفاتيح 500 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجازي و20 سكنا بصيغة الترقوي المدعم في السعيدة.

بالإضافة إلى 170 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي التي تندرج في إطار التجزئات .

و50 مقرر استفادة آخر من إعانة مالية موجهة للبناء الريفي.

وشدد وزير السكن على “ضرورة الانطلاق بانجاز السكنات المتوقفة تخص صيغة الترقوي المدعم المقدرة بأزيد من 400 وحدة قبل نهاية 2020”.

وفي مجال التهيئة الحضرية قرر الوزير توجيه مخلفات التخصيصات المالية المقدرة بنحو 27 مليون دج لاستغلالها في مشاريع التهيئة.

كما اطلع ناصري على وتيرة انجاز التجهيزات العمومية لاسيما المرافق بقطاع التربية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وستتعزز – حسب المسؤول الأول بقطاع السكن – ولاية سعيدة بخمس مؤسسات تربوية في الأطوار الثلاثة.

وأعطى الوزير بحي السلام بمدينة سعيدة إشارة الانطلاق في انجاز آخر حصة من برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل”.

واستفادت منه الولاية بوضعه حجر الأساس لبناء 227 وحدة جديدة لفائدة المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول.

وعاين الوزير المشروع السكني المنجز 1130 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري،بحي بوخرص ومعاينة أشغال تهيئة الحديقة العمومية “5 جويلية” لمدينة سعيدة.

بالإضافة إلى إشرافه على تدشين مجمع مدرسي ببلدية يوب.

يمكنكم إطلاع أخبار متعلقة :