مشروع السلجم الزيتي.. “راح في كيل الزيت”

أعرب العديد من الفلاحين المنتجين للسلجم الزيتي عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من تماطل الجهات الوصية في اقتناء الكميات المنتجة ما جعلهم يلجؤون إلى كراء مستودعات خاصة لتخزينها في وضعية كبدتهم خسائر مالية كبيرة.

تعاونيات الحبوب ترفض تخزين المحاصيل لعدم تلقيها أمرا من وزير الفلاحة

وقد بلغت هذه الشكاوى مسامع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد رفض تعاونيات الحبوب والبقول الجافة استلام كميات السلجم وتخزينها بمستودعاتها، رغم أن المشروع هذا صادق عليه رئيس الجمهورية وأدرجه ضمن خارطة الطريق من أجل تنويع الإنتاج الفلاحي وولوج عالم التصدير وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة، غير أن حقيقة المشروع لا تسير كما أمر الرئيس، في ظل صمت رهيب من طرف الوصايا من أجل طمأنتهم واتخاذ قرارات كفيلة بالتخلص من مخزون المنتجين الذين استأجروا بمستودعات بأموالهم الخاصة لتخزينه مقابل أموال خيالية، بسبب رفض تعاونيات الحبوب والبقول الجافة استلام المحاصيل، التي كانت قد خزنتها الموسم الماضي بأمر من وزير الفلاحة آنذاك الذي وفر محولين للمنتوج من بينهم مجمع “سيم” للعجائن الغذائية.

ويتوزع إنتاج السلجم الزيتي على مساحة تقدر بإحدى عشر ألف هكتار قادرة على إنتاج مائة وعشرة ألاف قنطار في انتظار رفع المساحة إلى ثلاثين ألف هكتار وتخفيض فاتورة الاستيراد بنسب تتراوح بين عشرين وثلاثين من المائة.

الوزير يضع “عباد الشمس” ضمن خارطة الطريق ويتجاهل مشروع السلجم

وبالرغم من التجربة الفتية التي خاضتها الجزائر لإنتاج هذه المادة، إلا أنها تعتبر من أحد الركائز التي يعول عليها رئيس الجمهورية في تنويع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي بعيدا عن التبعية. لكن دون أن تلقى اهتماما من طرف الوزير الحالي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، الذي أمر إطاراته بالتوقف عن ذكر اسم السلجم في مبنى الوزارة حين قال بصريح العبارة “il faut arrêter la culture du kolza”، ومطالبتهم بالتركيز على شعبة عباد الشمس.

مصادر رسمية بتعاونيات الحبوب: لم نتلق أي أوامر من الوزارة لتخزين السلجم

قالت مصادر مسؤولة بإحدى التعاونيات للحبوب والبقول الجافة، بأنه ليس باستطاعتها استلام محاصيل السلجم الزيتي وتخزينه في مستودعاتها، بسبب غياب متعاملين اقتصاديين مختصين في تحويل المنتوج، مثلما كان عليه الحال الماضي، أين قمنا بتخزينه تطبيقا لأوامر الوزير السابق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي وفر محولين دفعوا لهم مستحقات الشراء وأضافت “يستحيل علينا استلام المحاصيل لأننا لم نتلق أية أوامر من الوزير”.

اجتماع طارئ اليوم بوزارة الفلاحة لإيجاد حل لمنتجي السلجم الزيتي

سيترأس اليوم الأحد الأمين العام بالنيابة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اجتماعا طارئا بحضور مدير المعهد التقني للزراعات الواسعة محمد الهادي صخري وبعض المتعاملين المختصين في التحويل ومنتجو السلجم الزيتي، من أجل إيجاد حل مستعجل لجملة المشاكل التي بات يتخبط فيها هؤلاء المنتجين، وتوفير محولين وتحديد سعر الشراء.