السلطات التركية تمنع مسافرين جزائريين من الدخول إلى ترابها

منعت السلطات التركية اليوم عدد كبير من المسافرين القادمين من الجزائر الدخول إلى ترابها وإرجاعهم إلى أرض الوطن.

وحسب ما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فإن سبب منع المسافرين الجزائريين من دخول التراب التركي راجع لحملهم لفيزا B1.

وأضاف منشور ذات المنظمة أن العديد من الوكالات السياحية تفاجئوا بهذا القرار الذي كبد زبائنهم خسائر في الاموال ومشقة التنقل.

اين بقي عدد كبير من الاشخاص داخل المطار منعهم من مغادرته، ولا يعرفون موعد عودتهم.

وللإشارة فقد أوقفت السلطات التركية العمل بفيزاb1 منذ اكتوبر الماضي لتقوم بوضع إستثناء للذين تحصلوا على هذا النوع من الفيزا قبل أكتوبر.

كما تم تمديد العمل بفيزاb1 للذين تحصلوا عليها قبل أكتوبر الى غاية ديسمبر 2019 .

بهذا تناشد الوكالات السياحية السفارة الجزائرية ووزارة الخارجية بالتدخل.