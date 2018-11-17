السلطات الطوغولية تتعهد بتوفير الأمن لرفقاء محرز

تعهد مسؤولو الأمن في دولة الطوغو باتخاذ اجراءات أمنية مشددة تحسبا للمباراة المرتقبة بين المنتخبين الطوغولي ونظيره الجزائري، غدا الاحد يداية من الساعة الخالمسة بالملعب البلدي بالعاصمة لومي.

وأسفر الإجتماع التقني الذي جرى بمقر الاتحادية الطوغولية عن تعهد مسؤولو جهاز الامن المحلي باتخاذ اجراءات امنية صارمة داخل وخارج الملعب لتفادي تكرار ما حدث في مباراة غامبيا بالعاصمة بانجول (1-1) شهر سبتمبر الفارط برسم الجولة الثانية.

وذكر ممثلو الفاف لنظرائهم الطوغوليون بما حدث في مباراة بانجول والتي كاد على اثرها الوفد الجزائري يغادر الملعب خوفا على سلامة اللاعبين, وهو الامر

الذي قوبل بتفهم كبير من الجانب الطوغولي خلال الاجتماع الفني.

وتأخرت بداية المواجهة أمام غامبيا بحوالي ساعة ونصف بسبب اجتياح أنصار غامبيا لأرضية الميدان قبل اعطاء ضربة الانطلاقة، وحدث الاجتياح لحظة دخول النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي حاليا, رياض محرز, الى ارضية الميدان, بسبب الشهرة والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها هذا اللاعب.