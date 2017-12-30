السلطات المغربية تطرد باحثين يابانيين من مدينة العيون المحتلة 

أقدمت سلطات المغربية على طرد باحثين يابانيين من مقر الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية فإن الباحثين اليابانيين، اكهيشا ماتسومو، استاذ بجامعة اوساكا، وزوجته،كيوكو فوروساوا، استاذة بجامعة المرأة المسحية بطوكيو.

حلا مساء الخميس، بمدينة العيون المحتلة في زيارة للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

وذلك بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

وأضافت أنه كان من المقرر ان يلتقي الباحثان بالعديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاعلامية بالمنطقة.

وقامت سلطات الاحتلال المغربي، بتوقيف الباحثين اليابانيين، أمس الجمعة، بشارع مكة لمدة ربع ساعة قبل أن تحاصرهم مرة أخرى بمقر الجمعية.

أين كانوا يعقدون اجتماعا مع أعضاء الجمعية، وتنقلهم الى مطار المدينة وتطردهم الى مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويذكر أن السلطات المغربية، تواصل اغلاقها للإقليم أمام البعثات والوفود الأجنبية في محاولة للتعتيم على الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي.