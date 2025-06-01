السلطات المغربية تقرر غلق أسواق المواشي لمدة أسبوع

أصدرت السلطات المغربية، قرارا يقضي بغلق أسواق المواشي لمدة أسبوع.

وذلك في خطوة لمنع المغاربة من اقتناء الأضاحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويهدف القرار إلى إجبار المغاربة على الانصياع لقرارات نظام المخزن بمنع ذبح الأضاحي هذا العام.

للإشارة، كان نظام المخزن قد أعلن قبل أسابيع عن قراره بمنع ذبح الأضاحي هذا العام على أن يقوم الملك المغربي بالنحر نيابة عن كل المغاربة.

وجاء ذلك في رسالة للملك المغربي قرأها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي عبر التلفزيون الرسمي.

وتحجج محمد السادس في رسالته بأن قرار المنع سببه تراجع أعداد الماشية في المغرب، إذ قال إنه “سيذبح أضحية العيد نيابة عن المغاربة”.