السلطات تسمح بنقل جثمانه إلى الجزائر.. جنازة عباسي مدني يوم الجمعة

سمحت مصالح الوزارة الاولى بنقل جثمان مؤسس الجبهة الاسلامية للإنقاذ عباسي مدني، من قطر لدفنه في الجزائر.

ونقل النائب البرلماني حسن عريبي عن عائلة الفقيد ان الجنازة ستكون يوم الجمعة المقبل 26 آفريل 2019.

ونشر عريبي على صفحته الرسمية على فايسبوك:”الحمد لله بنعمته تتم الصالحات علمت الان والخبر مؤكد من مصادر مقربة من عائلة الفقيد المجاهد الشيخ عباسي مدني وكذا مصدر من رئاسة الوزاء الأولى أن السلطات استجابت وتواصلت مع عائلة الفقيد لمباشرة الاجراءات لنقل جثمانه الطاهر إلى أرض الجزائر ليدفن بين أبناء بلده يوم الجمعة 26 آفريل 2019.”