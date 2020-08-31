السماح بإبرام عقود الزواج لدى الهيئات المختصة

قرر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اليوم الإثنين الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات الـمختصة.

ووفق بيان الوزارة الاولى قررت الحكومة الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، منها احتفالات الزواج والختان.

كما قررت الحكومة الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات الـمختصة.

هذا وقد تم اليوم رفع رفع الحجر الجزئي الـمنزلي لـ 19 ولاية وتمديده لـمدة 30 يوماً بـ 10 ولايات.

وتم تطبيق الحجر الجزئي الـمنزلي على 8 ولايات عرفت إرتفاع في عدد الإصابات بكورونا.

بالإضافة إلى الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقررت الحكومة عدة إجراءات هامة وهي:

فتح رياض الأطفال ودور الحضانة .

فتح المكتبات وقاعات القراءة والمتاحف .

وجوب التقيد الصارم بالبروتوكل الصحي.

رفع إجراء العطلة الاستثنائية الممنوحة للحوامل .

رفع إجراء العطلة الاستثنائية الممنوحة لأمهات الأطفال الأٌقل من 14 سنة.