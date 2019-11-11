السماح باستيراد سيارات 4*4 المستعملة أقل من ثلاث سنوات

أجرت لجنة المالية بالبرلمان تعديلا على قانون المالية لسنة 2020 يسمح باستيراد السيارات السياحية رباعية الدفع التي يتم استعمالها في الصحراء و بولايات الجنوب.

كما تضمنت التعديلات الترخيص لإستيراد الألات الخاصة بالأشغال العمومية و الفلاحة الأقل من ثلاثة سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمة ممثلين عن ولايات جنوبية قد راسلوا مؤخرا الوزير الأول نور الدين بدوي من اجل إدراج هذا النوع من السيارات في قانون المالية 2020.

وتعتبر السيارات رباعية الدفع ذات الإستعمال الواسع بالولايات الجنوبية نظرا للطبيعة المناخية التي تتطلب ذلك.