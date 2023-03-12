السماح لطلبة دكتوراه LMD بالمشاركة في مشاريع البحث لسنة 2023

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مديري الندوات الجهوية وسط وشرق وغرب، تؤكد من خلالها السماح لطلبة دكتوراه “أل أم دي” وعلوم بالمشاركة في مشاريع البحث لسنة 2023، والتي غالبا ما تشرف عليها المخابر على مستوى المؤسسات الجامعية.

وأكدت الوزارة في مراسلتها أنه بإمكان رؤساء مشاريع البحث التكويني المعتمدة بعنوان 2023، غير المدرجة في عروض التكوين في الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية إدماج طلبة الدكتوراه علوم و”أل أم دي”، المسجلين بانتظام في الدكتوراه.

وأكدت المراسلة أنه سيتم تجسيد هذا الاجراء بعد الإعلان عن نتائج تقييم عروض التكوين.

أما فيما يخص رؤساء مشاريع البحث التكويني والمدرجة في عروض التكوين، فبإمكانهم إدماج الطلبة الجدد الناجحين في مسابقة الدكتوراه ضمن هذه المشاريع.