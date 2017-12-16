السماح للنساء السعوديات بقيادة الشاحنات والدراجات النارية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية.

جاء هذا في رد للإدارة العامة المرورية وقيادات قوات أمن الطرق بالسعودية، عن إجابات لعدد من الأسئلة بخصوص قيادة المرأة .

وقالت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أنه سيسمح بقيادة الشاحنات في حالة استكمال الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا.

كما سيسمح للنساء بقيادة الدرجات النارية، فالقرار نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيدية

على الذكور والإنات على حد سواء.

وأضافت الإدارة العامة، أنه تم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية

لتمكين المرور من القيام بدوره عند السماح بقيادة المرأة.

للإشارة، كان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر في 26 سبتمبر الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.