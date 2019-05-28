السماع إلى أم البنت ضحية فيديو الضرب وايداع شكوى ضد الأب لدى العدالة

كشف ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حكيم طالب،أنه تم تسجيل إلى غاية اليوم الثلاثاء 580 إخطار يتعلق بالمساس بحقوق الطفل.

وحوالي 5000 مكالمة هاتفية من بينها اتصالات من أولياء يطلبون مساعدات وتوجيهات أولية لمواجهة المشاكل مع أطفالهم.

وذكر طالب خلال ندوة إعلامية حول “دور الأمن الوطني في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف”، و أن هيئته بصدد إعداد بمناسبة اليوم العالمي للطفولة نشاط كبير ينظم على مستوى رياض الفتح.

مبرزا في آن واحد أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قد شرعت في إعداد بنك وطني للمعلومات الخاصة بالطفولة الهدف منه جعل الهيئة مرجع وطني.

وفي ما يخص الفيديو الذي تم تداوله عبر التواصل الاجتماعي أين لوحظ الأب يتعدى بالضرب على ابنته وبحضور ابنه بسبب الخلاف مع والدتها.

قال طالب أنه تم السماع فورا إلى أم الضحية قبل إيداع الإخطار أمام العدالة للاتخاذ الاجراءات اللازمة.