السنة الميلادية الجديدة: الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر 

سيكون يوم الأحد المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة 2023، عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. فإنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 01 جانفي 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات. والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وفي هذا الإطار –يضيف البيان– “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.