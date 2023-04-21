السودان: إرتفاع عدد القتلى إلى 413 والجرحى إلى 3551

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إرتفاع عدد قتلى السودان إلى 413 شخصا بينما وصل عدد الإصابات إلى 3551 جريحا. فيما يواجه السكان أزمة مياه وكهرباء خانقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل 6 أيام.

وكانت منظمة الصحة قد أبلغت أمس الخميس عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3200 شخص في أعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومع دخول القتال يومه السابع، أزمة كهرباء ومياه في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى. ونقص شديد في المُؤَنِ الغذائية والأدوية.

في الأثناء، تدور في العاصمة السودانية حرب شوارع وقصف متبادل بمناطق سودانية عدة عقب الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع. على الرغم من دخول الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم من جانب واحد حيز التنفيذ.

من جهتها تشهد مناطق عدة في الخرطوم تشهد حرب شوارع. كما نقل عن شهود عيان تجدد إشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في بعض مناطق غربي أم درمان.