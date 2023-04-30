السودان: إرتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 منذ بداية المواجهات

أعلنت نقابة أطباء السودان عن إرتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091. منذ بداية المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

جاء هذا في بيان نشرته النقابة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع فيسبوك، مضيفة أن الإشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس عشر على التوالي. والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا.

وأضاف البيان: “إرتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات في السودان لــ 425 حالة وفاة بين المدنيين، و2091 حالة إصابة بين المدنيين.”

وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي. وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي. الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.

كما دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أفريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية. بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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