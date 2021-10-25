السودان: إعلان حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، في بيان متلفز، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء.

وجمد البرهان، عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة طريقة عملها، معلنا عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. كما تم تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وشدد البرهان، على الالتزام باتفاق جوبا للسلام، مؤكدا على “مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، حيث سيتم تشكيل حكومة جديدة من “كفاءات وطنية مستقلة” تتولى إدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات.

وأوضح البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى “صراع وانقسامات” مما ينذر بخطر شديد.

مؤكدا إن هذه القرارت هي استجابة لنداء آلاف “المحتشدين أمام القيادة العامة”، وأنها تأتي عن قناعة بأن شباب وأهل السودان يستحقون وطنا يسوده السلام والحرية والعدالة.

وختم البرهان خطابه بتوجيه الشكر لجيران السودان على دعمهم المستمر، ولشعب السودان، وللقوات النظامية على دورها في حفظ الأمن.ووعد برهان بإشراك الشباب والشابات من خلال “برلمان ثوري يقف على تحقيق أهداف ثورته”.

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