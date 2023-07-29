السودان توضح سبب تعثر مباحثات جدة

أرجعت وزارة الخارجية في السودان، سبب تعثر مباحثات جدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر، إلى قوات الدعم السريع.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فإن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة “تعنت قوات التمر”. في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية: “تجدد وزارة الخارجية تقديرها للجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة. في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها”.

كما ثمن البيان، ما نتج عن هذه المباحثات من توقيع إعلان جدة لحماية المدنيين. واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

وأضاف البيان: “الميليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة. واصلت انتهاكاتها الممنهجة المتمثلة في احتلال منازل المواطنين والمرافق العامة”.

وتابع: “تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة. مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن”.

وأكدت وزارة الخارجية جاهزية الوفد للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأميركي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات.

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، طالب بتنحي خصومه في قيادة الجيش. من أجل “إتاحة الفرصة لإنهاء القتال المستمر منذ 3 أشهر”.

وتوجه دقلو في فيديو نشر الجمعة، إلى الجنود السودانيين بالقول إنه يمكن تحقيق السلام “خلال 72 ساعة”. في حال سلموا قائدهم عبد الفتاح البرهان ومساعديه.

وشدد دقلو على أنه “من دعاة السلام وليس الحرب”. مقدما اعتذاره للشعب السوداني عن “المأساة التي خلفتها هذه الحرب التي فرضت علينا”.

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية.