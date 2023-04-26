السودان: مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 آخرين خلال الإشتباكات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن إرتفاع ضحايا الإشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 460 قتيلا و4063 إصابة.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى أن الإشتباكات التي جرت في الفترة من 15 وحتى 24 أفريل الجاري. أسفرت عن مقتل 460 شخصا وإصابة 4063 آخرين في 11 ولاية تأثرت بالحرب. منها 2343 إصابة و166 حالة وفاة بولاية الخرطوم وحدها.

كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات في اليومين الماضيين واستقرار في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة. وتمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات.

وكانت نقابة أطباء السودان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. إلى 291 حالة وفاة بين المدنيين و1699 حالة إصابة.

وأعلن الجيش السوداني، موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة، بشرط التزام الطرف الثاني بمتطلبات استمرار الهدنة. وفي السياق ذاته أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة، من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية.