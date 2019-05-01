السودان.. مهلة إفريقية جديدة من شهرين لتسليم السلطة للمدنيين

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي، المجلس الانتقالي العسكري في السودان، شهرين، لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتمخض هذا القرار، عن اجتماعات المجلس الذي عقد بالعاصمة تونس لبحث الأوضاع في السودان.

وقال مجلس السلم والأمن، إن التمديد جاء بناء على التطورات التي شهدها السودان، الذي يشهد حوارا بين القوى السياسية.

إضافة إلى المبررات التي طرحها المجلس الانتقالي، من أن تسلمه السلطة جاء نزولا عند رغبة الشعب وحقنا للدماء.

وسيرسل الاتحاد الأفريقي، فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.

وأوضح القرار أنه في حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين، فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي.

والتي تقضي، بتعليق عضوية السودان، في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي هدد في 15 أفريل الماضي، بتعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.