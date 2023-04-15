السودان.. هلع وإطلاق نار كثيف وشهود يتحدثون عن “تحرك دبابات”

سمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح السبت. في وقت تحدث شهود عيان عن تحرك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة. التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم وغير معروف المصدر حتى الآن.

في حين، أفاد شهود عيان بتحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.

كما ذكرت مصادر أن اشتباكا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمالي السودان. وأشارت وسائل إعلام سودانية، إلى اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.