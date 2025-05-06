السودان يُعلن قطع العلاقات مع الإمارات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واستدعاء طاقم السفارة السودانية من أبوظبي.

وجاء في بيان المجلس، أن العالم بأسره ظل يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الامارات العربية المتحدة. وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي.

وأضاف البيان: “عندما تيقنت دولة الامارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة. المؤسسة الشرعية المناط بها الذود عن حياض الوطن والحفاظ على مقدراته. صّعدت دعمها وسخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة”.

وتابع المجلس في بيانه: “ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها إستهداف مستودعات النفط والغاز. وميناء ومطار بورتسودان. ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر. الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر”.

وواصل البيان، أنه وعلى إثر هذا العدوان المستمر قرر مجلس الأمن والدفاع اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان. وقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة.

وأضاف البيان: “واتساقاً مع نص وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الدول الحق في الدفاع عن نفسها. يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الانسانية”.

وثمن المجلس مجاهدات الشعب السوداني وقواته المسلحة والشرطة والأمن والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية. وطمئن الأمة السودانية بأن الدولة قادرة على ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد.