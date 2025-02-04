السويد: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في مدرسة بمدينة أوريبرو. على بعد 200 كيلومتر غرب ستوكهولم، وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت “وقع إطلاق نار في المدرسة، وأصيب أربعة أشخاص. وحالتهم غير واضحة، والعملية لا تزال مستمرة”، وذكرت في وقت لاحق أن شخصا خامسا أصيب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية وجودا مكثفا للشرطة.

وقالت في الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي “لم يتم تجنب الخطر. يجب على الجمهور أن يستمر في البقاء بعيدًا عن فاستاجا”، المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

التحقيق في “محاولة القتل”

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الشرطة المسلحة تواجدوا حول أحد المباني في المنطقة.

وذكرت صحيفة “أفتونبلاديت” اليومية أن إطلاق نار من أسلحة آلية سمع. وتم إعادة تنظيم غرفة الطوارئ في مستشفى المدينة لإفساح المجال للجرحى.

وقال وزير العدل السويدي جونار سترومر في مؤتمر صحفي. تلفزيون SVT. “إن التقارير عن أعمال العنف في أوريبرو خطيرة للغاية. والشرطة في موقع الحادث والعملية جارية على قدم وساق. والحكومة على اتصال وثيق بالشرطة وتراقب التطورات عن كثب”.

ويجري التحقيق حاليا بتهمة “محاولة القتل والحرق العمد والانتهاك المشدد لقوانين الأسلحة”.