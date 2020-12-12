السويد تؤكد على موقفها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكدت السويد، على موقفها الثابت، ودعمها القوي، للحل العادل والدائم على أساس أن يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وعلقت رئيسة الدبلوماسية، آن ليندا، على حسابها بتويتر، على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وقالت آن ليندا، أن السويد ستظل على موقفها التقليدي الداعم الحل السياسي الذي يضمن حق الصحراويين تقرير المصير والقائم على القانون الدولي.

و جددت وزيرة الخارجية السويدية التأكيد أيضا على مواصلة حكومة بلادها دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع على الصحراء الغربية.