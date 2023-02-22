السويد تعلن عن تشديد الهجرة لهذه الفئة

أعلنت السلطات السويدية أن حكومة البلاد قررت تشديد شروط هجرة العمال وتشجيع هجرة العمال المؤهلين تأهيلا عاليا بدلا من ذلك.

وتم اتخاذ قرار إجراء مثل هذه التغييرات من قبل وزارة العمل السويدية. التي قالت إن التوجيهات التكميلية بشأن الهجرة التي تم اختبارها للاحتياجات، قد تم تحديدها بالفعل من قبل الحكومة.

وقررت الحكومة توجيهات تكميلية للتحقيق في هجرة العمالة التي تم اختبارها للاحتياجات. والهدف من ذلك هو تشديد شروط هجرة اليد العاملة، وجزئيا لتعزيز هجرة العمالة المؤهلة تأهيلا عاليا.

هذا يعني أن السلطات السويدية تريد تشجيع هجرة اليد العاملة بناءً على احتياجات الدولة، مع إعطاء الأولوية للعمال المؤهلين.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ، ماريا مالمر ستينرجارد، إنه يتعين على البلاد تحسين قواعدها الخاصة بالعمال المؤهلين.

وقررت الحكومة السويدية إصدار توجيه من اللجنة بشأن هجرة العمالة التي تم اختبارها على أساس الاحتياجات في جوان 2022.

علاوة على ذلك ، طُلب من السلطات أيضًا إجراء تحليل لفئات العمالة الأجنبية. التي ينبغي أن يشملها النظام الجديد والإعفاءات التي قد يتم إدخالها.

ومع ذلك، بعد أن قررت الحكومة تشديد بعض قواعدها، لم تعد السلطات المختصة مطالبة بإجراء مثل هذه التحليلات.

بدلاً من ذلك ، يُطلب منهم تقديم مقترحات بشأن التدابير التي يمكن إدخالها لتشديد شروط هجرة اليد العاملة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطات المختصة مطالبة الآن أيضًا باقتراح تدابير. من شأنها تعزيز هجرة العمالة إلى السويد من قبل العمال المؤهلين تأهيلا عاليا.

وقد حظي قرار الحكومة بإجراء مثل هذه التغييرات بدعم وزير سوق العمل السويدي، جوهان بيرسون. الذي قال إن البلاد تتعامل مع نقص كبير في المهارات. وفقًا للوزير بيرسون، تحتاج العديد من الشركات في السويد إلى عاملين مؤهلين تأهيلاً عالياً.

كما علق المتحدث باسم سياسة الهجرة باسم الديمقراطيين السويديين، لودفيج آسبلينج، على الأمر. حيث قال أسبلينج إن هذا هو أحد أهم التغييرات في هجرة اليد العاملة.

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