السياحة الجزائرية تُراهن على بلوغ جودة عالية في الخدمات والاستقبال

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، أن مصالحه، تراهن على بلوغ جودة عالية في الخدمات والاستقبال عبر كافة مرافق القطاع.

وقال الوزير، في كلمته لدى افتتاحه السنة الأكاديمية الجديدة للسياحة بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، أنّ السياحة تعد من بين القطاعات التي “تراهن عليها الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني”.

وشد الوزير، على ضرورة “بلوغ جودة عالية في الخدمات والاستقبال وتوفير تكوين جيد ومتنوع”.

مشيرا إلى أنّ قطاعه يسعى إلى توسيع التكوين عبر التراب الوطني من خلال فتح ملحقات للمعاهد والمدارس الوطنية. لتمكِين أكبر عدد من الطلبة من لالتحاق بالتكوين الأكاديمي والمهني في المجال السياحي.

وأوضح الوزير، أنّ انطلاق الموسم الجامعي الجديد يشمل أيضاً المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. وهذا تجسيداً للاتفاقيات المبرمة.

وتندرج هذه الجهود في إِطار “تجسيد إستراتيجية القطاع الرامية إلى تنمية السياحة. وفق ما جاء به مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية.

ودعا الوزير مسؤولي المدرسة الوطنية العليا للسياحة والمعاهد الأخرى إلى “السهر على تنفيذ البرنامج البيداغوجي. من خلال الدروس النظرية والتطبيقية التي تسمح للطلبة بامتلاك المهارات الكافية واللازمة”.

مشيراً إلى أنّ دائرته الوزارية ستعمل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، على “استحداث برامج تكوينية لفائدة طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة. بما يتماشى وتطورات القطاع السياحي في العالم، لاسيما في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.