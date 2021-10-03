السيارات المرقمة سنة 2020 ستخضع للمراقبة التقنية في جانفي 2022

أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أن أصحاب السيارات المرقمة سنة 2020 عليهم عرض سياراتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات ابتداء من شهر جانفي المقبل.

وأوضحت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أن وزارة النقل تعلم أصحاب السيارات المرقمة سنة 2020 أنه يتعين عليهم عرضها للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من طرف الوزارة والموزعة عبر كامل التراب الوطني. وذلك إعتبارا من 2 جانفي 2022. وفقا لتواريخ ترقيمهم المسجلة على بطاقاتهم الرمادية.

وكشفت على سبيل المثال. المركبات المرقمة في جانفي 2020 يجب تقديمها في جانفي 2022 وتلك المرقمة في فيفري 2020 يتم تقديمها في فيفري 2022.

وذكرت المؤسسة، أن المخالفين للأحكام الحالية سيتعرضون لعقوبات قانونية تتعلق بتسديد غرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دينار. والسجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة وإلغائها في حال العود.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في موقعها عن إطلاق “عما قريب” بوابة الكترونية لتحديد مواعيد المراقبة، تحت تسمية “مراقبتي”.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp