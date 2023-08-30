“السياربي” تؤكد إمكانية استقبال منافسيها قاريا بوهران

أكدت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، إمكانية استقبال منافسي الفريق، في دوري أبطال إفريقيا بملعب ميلود هدفي بوهران.

وأوضحت إدارة الشباب، في منشور لها عبر “فيسبوك” بأنه: “تبعًا لما قد تم نشره أمس الثلاثاء، عبر صفحتنا الرسمية، حول امكانية استضافت شباب بلوزداد لمنافسيه في رابطة أبطال افريقيا على إحدى الملاعب الثلاثة فقط : الرويبة، قسنطينة او عنابة.”

“أعلم اليوم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم إدارة الفريق، أنه بإمكانه أيضًا، ان يستقبل منافسيه على ملعب “ميلود هدفي” بمدينة وهران، الذي يعتبر أحد البنى التحتية المؤهلة لاحتضان المنافسة القارية.”