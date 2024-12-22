“السياربي” تستهدف الصدارة القارية في العاصمة المصرية

سيكون ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، مسرحا لقمة واعدة تجمع ممثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، شباب بلوزداد، بالمضيف وحامل اللقب نادي الأهلي المصري.

يدخل الشباب، مواجهة اليوم المؤجلة عن الجولة الـ 3، من دور مجموعات “الشامبينز ليغ”. والمقرر انطلاقها عند الساعة 17:00، بتوقيت الجزائر (18:00 بتوقيت مصر)، بنية الفوز لا غير.

ويتواجد “أبناء لعقيبة” في المركز الثالث للمجموعة الثالثة. برصيد 3 نقاط من هزيمة داخل الديار أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في افتتاح المجموعات. وفوز رائع عادوا به من ساحل العاج، أمام ملعب أبيدجان.

بينما يملك الأهلي المصري، 4 نقاط في وصافة الترتيب، من فوز على الضيف ملعب أبيجان، صاحب النقطة الوحيدة في المجموعة. وتعادل في جنوب إفريقيا. أمام أورلاندو بيراتس، المتصدر بـ 5 نقاط.

وعليه فإن نقاط صدام اليوم بين الشباب والأهلي. سيكون بـ 6 نقاط، على اعتبار أن الفريق الفائز سينفرد بالصدارة، ويخطو خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع النهائي، قبل لقاءات العودة المقررة جانفي المقبل.

الشباب يريد الاستثمار في غيابات “نادي القرن”

من الناحية الفنية، فإن المدرب عبد القادر عمراني، سيستفيد من جاهزية جميع اللاعبين، باستثناء غياب القائد اسلام سليماني، لمشاكل إدارية مع المسيرين.

بينما سيسفتقد الأهلي، لخدمات 6 لاعبين بسبب لعنة الإصابات. ويتعلق الأمر بكل من عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد طاهر، علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد عبد الله. الأمر الذي يسعى عمراني، لاستغلاله من أجل العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

وقبل لقاء اليوم، التقى الشباب والأهلي، في 4 مناسبات جميعها ضمن منافسة “الشامبينز ليغ”، وفاز الفريق المصري في لقاءين سنة 2001. بنتيجة هدف من دون مقابل، ذهابا وإيابا، بينما تعادل الفريقان سلبيا في لقاءي النسخة الماضية.