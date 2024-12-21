عمراني: “مواجهة الأهلي صعبة وعلينا التركيز وتفادي الأخطاء”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بصعوبة مأمورية فريقه أمام المضيف الأهلي المصري، في اللقاء المقرر غدا الأحد، بملعب “القاهرة” الدولي، ضمن تسوية الجولة الـ 3 من مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وأكد عمراني، بأن كل الأندية الجزائرية تطمح للوصول إلى أدوار متقدمة في المنافستين القاريتين، مضيفا: “اتحاد العاصمة توج السنة الماضية بلقب كأس الكاف. وهذا شيء مهم، ونتمنى أن يكون هذا الموسم أفضل”.

ورفض مدرب شباب بلوزداد، اعطاء أي تكهن بخصوص مباراة الغد. وقال: “لست من الأشخاص الذين يتكهنون.. أنا لا أتكهن، التصريحات واضحة، أما التكهن فيأتي في نهاية اللقاء”.

وواصل عمراني: “لست أنا من يتحدث عن الأهلي وإنها تاريخه يفعل ذلك. شرف كبير أن نلعب أمامه سواء في مصر أو في الجزائر، واللقاءات السابقة بين الفريقان كانت متوازنة”.

أما بخصوص مفتاح العودة بنتيجة ايجابية من مصر، رد: “الفريقان كتاب مفتوح وحاليا كل الفرق كتاب مفتوح بفضل توفركل الوسائل. التي تسمح لك بمعرفة تركيبة المنافس.. اللقاء صعب على الفريقين وأهم شيء أن يكون تركيزنا عالٍ ونتفادى الأخطاء”

وختم المسؤول الأول على العارضة الفنية لأبناء لعقيبة: “كل اللقاءات وليس الأهلي فقط، لا تتشابه، كل مباراة لها ظروفها وخصوصياتها، وعلينا التعامل مع هذه الظروف”.